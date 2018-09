ÚLTIMA HORA: Vuelo con decenas de pasajeros enfermos a abordo aterriza en el aeropuerto JFK de Nueva York

Unos 100 pasajeros a bordo de un vuelo de la aerolínea Emirates que aterrizó en el aeropuerto JFK en Nueva York informaron sentirse enfermos el miércoles por la mañana, según un informe.

Se esperaba que los pasajeros enfermos del vuelo 203, que llegaban de Dubai a las 9:18 a.m., fueran aislados y revisados por los miembros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés) de acuerdo con WNBC.

El avión, un Airbus A380, ha sido puesto en cuarentena, según la oficina del alcalde de Nueva York.

La aerolínea tuiteó a las 10:20 a.m. confirmando que por lo menos 10 pasajeros fueron trasladados para recibir atención médica al arrivar a Nueva York.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.

— Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018