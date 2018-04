El presidente Donald Trump dijo el jueves que no sabía que su abogado personal le pagó 130,000 dólares por su silencio a una actriz porno que asegura que mantuvo una relación sexual con el republicano hace unos años.

A bordo del avión presidencial, el mandatario respondió “No” a la pregunta de un reportero sobre si sabía acerca del acuerdo. Cuando luego se le cuestionó sobre por qué Michael Cohen lo hizo, Trump dijo que “tendrán que preguntarle a Michael… él es mi abogado y tendrán que preguntarle”.

BREAKING: Press aboard Air Force One asked Trump if he knew about the $130,000 in hush money paid to STORMY DANIELS.

“No,” he said.

Why did Cohen do it?

“You have to ask Michael Cohen,” he said, per @jeneps. “Michael’s my attorney and you’ll have to ask Michael.”

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 5, 2018