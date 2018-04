El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alardeó esta mañana en redes sociales sobre el presunto éxito de la operación militar que ordenó llevar a cabo en Siria la víspera, al tiempo que agradeció a sus aliados en la misión, Francia y Gran Bretaña.

“Un ataque perfectamente ejecutado anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y el poder de sus excelentes militares. No podría haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!”, celebró el mandatario en su cuenta de Twitter.

Fuertes explosiones sacudieron Damasco, la capital siria, y llenaron el cielo de denso humo después que Trump anunció ataques militares en represalia por el presunto uso de armas químicas por parte del gobierno del presidente sirio, Bashar Assad.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

“Estamos tan orgullosos de nuestro gran Ejército que pronto, después de gastar miles de millones de dólares totalmente aprobados, será el mejor que nuestro país haya tenido. ¡No habrá nada, ni nadie, ni siquiera cerca!”, agregó Trump en un segundo tuit.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018