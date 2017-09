El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el jueves el acuerdo migratorio anunciado en la víspera por los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. Según los demócratas, el pacto mantenía el programa que protegía de la deportación a miles de jóvenes migrantes y un paquete de seguridad fronteriza que no incluía el muro con México.

BREAKING: Trump denies deal was made with Democrats on young immigrants, says “massive border” security needed.

— The Associated Press (@AP) 14 de septiembre de 2017