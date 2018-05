El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó al líder norcoreano King Jong Un que la reunión que tenían planeada celebrar en Singapur el próximo 12 de junio “no tendrá lugar” debido a la “tremenda ira y abierta hostilidad” de las últimas declaraciones de Pyongyang.

READ President Trump's letter to North Korean leader Kim Jong Un canceling their summit. pic.twitter.com/3xXYHwQwTC

— The Associated Press (@AP) May 24, 2018