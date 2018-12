El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes con cerrar “por completo” la frontera con México si los demócratas no incluyen en el presupuesto una partida para financiar su muro, un desacuerdo que ha provocado el cierre parcial de la Administración.

“Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también para cambiar nuestras ridículas leyes migratorias que someten a nuestro país”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

El cierre administrativo afecta al 25 por ciento de las agencias gubernamentales y comenzó por desacuerdos sobre la financiación del muro, una de las principales promesas electorales de Trump.

El mandatario consideró que cerrar la frontera sería una “operación con fines lucrativos” porque, a su juicio, EE.UU. pierde dinero al comerciar con México a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994 y que será sustituido por un nuevo acuerdo.

El nuevo pacto, bautizado T-MEC, fue firmado en octubre por Trump, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto; pero aún debe ser ratificado por los Congresos de los tres países para entrar en vigor.

“EE.UU. pierde tanto dinero en comercio con México bajo el NAFTA -siglas en inglés del TLCAN-, más de 75,000 millones de dólares al año (sin incluir el dinero en drogas, que sería muchas veces más que esa cantidad), por lo que yo consideraría que el cierre de la frontera es una ‘operación con fines lucrativos'”, dijo Trump.

….The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

“Construiremos un muro o cerraremos la frontera. Traeremos de vuelta a nuestra industria del automóvil de nuevo a EE.UU. donde pertenece. Regresaremos al pre-NAFTA, antes de que muchas de nuestras empresas y empleos fueran enviados tan tontamente a México”, añadió.

…..close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

