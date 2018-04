ÚLTIMA HORA: Trump afirma que mujeres “son violadas” durante caravana de inmigrantes

El presidente Donald Trump afirmó que las mujeres “son violadas a niveles nunca antes vistos” durante una caravana de inmigrantes, reportó NBCNews.

Trump destacó el jueves la urgencia de medidas de seguridad más estrictas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y para reforzar su argumento, habría afirmado que mientras una caravana de inmigrantes se dirige hacia los Estados Unidos, las mujeres “están siendo violadas en cantidades nunca antes vistas”, citó NBCNews.

“Ayer, nos enteramos que mientras la caravana se acerca, las mujeres son violadas a niveles que nadie ha visto antes”, dijo el presidente en un evento de reforma tributaria de la Casa Blanca en White Sulphur Springs, W.V. “Ellos no quieren mencionar eso, así que tenemos que cambiar nuestras leyes”, citó NBCNEws.

“Recuerden mi discurso de apertura en Trump Tower … Todo el mundo dijo: ‘Oh, él fue tan duro’. Usé la palabra ‘violación’ “, dijo el presidente, según NBCNews.

TE PUEDE INTERESAR: “ICE me está sentenciando a muerte”, denuncia padre indocumentado (VIDEO)

Esa fue una referencia a cuando el presidente anunció su candidatura a la Casa Blanca en 2015. En su discurso de aquel entonces, Trump menospreció a los inmigrantes mexicanos, alegando que “Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, yo asumir, son buenas personas “.

Trump se refirió al polémico comentario de los “violadores” de 2015 en el evento de West Virginia.

Trump no presentó ninguna prueba para respaldar su afirmación de que se están cometiendo violaciones durante la caravana de solicitantes de asilo en México, tampoco identificó la fuente de su información. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de esa información por parte de NBCNews.

El periodista de inmigración de Buzzfeed News, Adolfo Flores, quien ha estado viajando con la caravana durante casi dos semanas, tuiteó: “Para ser claros, no he oído que alguien haya sido violado en la caravana o cerca de ella”. La caravana terminó en gran parte el jueves, no muy cerca de la frontera con Estados Unidos.

To be clear I haven’t heard of anyone being raped in or around the caravan.

— Adolfo Flores (@aflores) April 5, 2018