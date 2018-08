El presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que no recomendaría a nadie los servicios de su antiguo abogado personal, Michael Cohen, a quien acusó de “inventar historias para lograr un ‘acuerdo’” con los fiscales.

“Si alguien busca un buen abogado, ¡sugiero enérgicamente que no contrate los servicios de Michael Cohen!”, tuiteó el mandatario, un día después que Cohen se declaró culpable de violaciones a las normas de financiación de campaña y otros delitos e implicó al presidente.

Cohen dijo que Trump le ordenó pagar sobornos a la estrella porno Stormy Daniels y a una exmodelo de Playboy para que no hicieran declaraciones que pudieran perjudicar su intento de llegar a la Casa Blanca, una confesión que ha provocado una crisis en la presidencia y que podría traerle problemas legales a Trump.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!

Casi al mismo tiempo que Cohen se declaraba culpable en una corte federal en Manhattan, un jurado en Virginia declaraba culpable de delitos financieros a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, quien debe responder ante otro tribunal en septiembre a cargos de que actuó como agente extranjero, entre otros.

Al respecto, Trump tuiteó: “Siento mucho pesar por Paul Manafort y su familia maravillosa. La ‘justicia’ tomó un caso de impuestos de hace 12 años, entre otras cosas, aplicó una tremenda presión y, a diferencia de Michael Cohen, se negó a ‘quebrarse’, inventar historias para conseguir un ‘trato’. ¡Cuánto respeto a un hombre valiente!”.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” – make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018