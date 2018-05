ÚLTIMA HORA: Tormenta Alberto sobre el Golfo de México (FOTO)

La tormenta subtropical Alberto se espera que se fortalezca en el Golfo de México. Eventualmente se dirigirá hacia la costa central del norte de la Costa del Golfo y las alertas están vigentes para el área de visualización, reportó el Centro Nacional de Huracanes.

Subtropical Storm #Alberto Advisory 5A: Center of Alberto Reforms Over the Southeastern Gulf of Mexico. https://t.co/VqHn0uj6EM

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) May 26, 2018