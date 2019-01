La policía reportó un tiroteo este lunes, a las 9:00 de la mañana, en una instalación de UPS en Logan Township, Nueva Jersey, cerca de Filadelfia.

En videos hechos por los noticieros locales muestran a los policías rodeando el edificio, pero hasta ahora se conocen pocos detalles sobre la situación, informó The Blaze.

La compañía de envíos publicó un comunicado confirmando los hechos: “UPS está trabajando con los agentes de la ley a medida que responden a una situación de tirador activo en una de las instalaciones de procesamiento de la cadena de suministro de la compañía en Logan Township, Nueva Jersey. No podemos proporcionar información sobre la identidad de las personas involucradas en este momento”, reza el anuncio.

Local and county authorities have responded to an incident in Logan Township, Gloucester County. Media inquiries should be directed to those entities. #alert

— NJSP – State Police (@NJSP) January 14, 2019