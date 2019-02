Varias personas habrían resultado heridas luego de un tiroteo en una fábrica al sur de Aurora, en Illinois, Estados Unidos, según reportes de medios locales.

Al menos 4 agentes de policía habrían sido heridos durante el ataque, reportó la cadena de noticias ABC.

Asimismo, algunos de los heridos fueron llevados a hospitales locales, mientras equipos especiales de seguridad intentan ingresar a la fábrica para contener al tirador activo.

We have an ongoing active shooter incident at 641 Archer Av. This is an ongoing active scene. We will provide more information once confirmed.

