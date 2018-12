Al menos una persona murió este jueves por la mañana luego de un tiroteo en una escuela de Indiana, reportó la Policía Estatal en su cuenta de Twitter.

El incidente se registró en la primaria Dennis, de Richmond, en el condado de Wayne. Según las autoridades, el fallecido es el presunto agresor, un adolescente.

Las autoridades dijeron que ningún estudiante resultó herido durante el incidente.

Shooting at Dennis Middle School, Richmond, IN, in Wayne Co. has resulted in the death of the teenage suspect. No other students reported to be injured. @ISPPendleton Sgt. John Bowling will arrive shortly and will update media on where to meet for more info.

— Indiana State Police (@IndStatePolice) December 13, 2018