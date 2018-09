Una persona murió y cuatro más resultaron heridas luego que estallara un tiroteo en un McDonald’s cerca de la Universidad de Auburn, en Alabama.

La Policía de Auburn informó en un comunicado de prensa que respondió al tiroteo en West Magnolia Ave. alrededor de las 2:24 a.m. (tiempo local), donde encontró muerto por heridas de bala a un hombre de 20 años, de Tuskegee, Alabama.

Otras cuatro personas, incluido un estudiante de la Universidad de Auburn, también resultaron heridas por los disparos. Un joven de 16 años, de Opelika, Alabama, fue trasladado en ambulancia aérea con lesiones graves al Piedmont Columbus Regional Medical Center.

Tres personas más, un joven de 17 años, una mujer de 19 y un estudiante de la Universidad de Auburn de 21 años, fueron llevadas en ambulancia terrestre al Centro Médico East Alabama con lesiones que no ponían en peligro su vida.

AU ALERT: Update – Police still investigating McDonald’s shooting. No indications of an active threat to the campus community. Stay vigilant; report suspicious activity. Visit https://t.co/xSddgZDTBs for more info.

— AU ALERT (@AUALERT) September 9, 2018