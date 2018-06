Al menos cuatro personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas en un tiroteo registrado la tarde del jueves en un consultorio dental en Westminster, Colorado, reportaron varios medios de comunicación, entre ellos The Denver Post.

Según las autoridades, el incidente se registró en el estacionamiento detrás del consultorio.

Shooting occurred at 3:05 in parking lot of business at 80/Sheridan. Ofc discovered 4 GSW vics when they arrived on scene. All victims transported to area hospitals. No update on their conditions. — Westminster Police (@WestminsterPD) June 14, 2018

Suspect in shooting is at large. We are working on getting an accurate suspect description. — Westminster Police (@WestminsterPD) June 14, 2018

En Twitter, la policía informó que aún busca al sospechoso, quien huyó del lugar a bordo de un auto Toyota de cuatro puertas color negro. El vehículo tiene una placa de Colorado con el número NPQ 091.

*** plate correction****

Co lic NPQ 091 — Westminster Police (@WestminsterPD) June 14, 2018

Vehicle of Interest: Black Toyota 4 door Co lic NOQ 091 occupant(s) should be considered armed. Call 911 or WPD with info 303 658 4360 — Westminster Police (@WestminsterPD) June 14, 2018

El ataque tuvo lugar en el estacionamiento del edificio Cedar Wood Square, en donde están las oficinas de la clínica Children’s Dentistry, reportó el Post.

Los testigos informaron haber escuchado varios disparos y haber visto heridos en las calles en un área saturada de tráfico y negocios como bares y tiendas minoristas.

ESTA ES UNA NOTICIA EN DESARROLLO. REGRESA MÁS TARDE POR UNA ACTUALIZACIÓN.

