Al menos un agente de la ley perdió la vida y dos más resultaron heridos el lunes por la tarde durante un tiroteo en Colorado Springs, ubicado unas 70 millas al sur de Denver, informó The Denver Post.

Policías locales y oficiales del alguacil del condado de El Paso respondieron al lugar donde se había reportado un tiroteo en el que estaba involucrado un agente, al este de The Citadell Mall.

Varios medios de comunicación han reportado que uno de los agentes del sheriff falleció y que otros dos oficiales resultaron lesionados en el incidente.

La policía informó en Twitter que estaba “trabajando en un incidente crítico” y que no descartaban a ningún sospechoso.

We are working a critical incident. All suspects are accounted for. Updates as appropriate.

Heart breaking…a Sheriff’s Deputy in El Paso County was shot and killed and two other Deputies were injured today. When will this senseless violence end? We are mourning for our blue family. Please join us.

— CSP Larimer (@CSP_Larimer) February 6, 2018