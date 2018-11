Una persona murió y otras tres resultaron heridas el lunes en el centro de la ciudad de Denver, Colorado, informaron las autoridades.

En principio, el vocero del Denver Health Medical Center Simon Crittle dijo que cinco personas habían sido asesinadas, reseñó CNN.

Una víctima fue pronunciada muerta en la escena las otras tres fueron trasladadas a un hospital, detalló Crittle.

TE PUEDE INTERESAR: Hostilidad en frontera obliga a centroamericanos a buscar ingresar a EE.UU.

El tiroteo ocurrió cerca del estadio de beisbol Coors Field, en las calles Lawrence y 21º.

Hasta el momento no se tiene información disponible del sospechoso, según un mensaje en Twitter del Departamento de Policía de Denver.

La policía dijo en otro mensaje en Twitter que no creen que estén en peligro las tres personas que resultaron heridas.

Shooting Update: The injuries suffered by the three victims transported to the hospital are believed to be non-life threatening. Additional updates posted as available. https://t.co/XRFaDrhXFh

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) November 20, 2018