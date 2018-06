Un agente de la ley murió y otro se encuentra en condición crítica luego de un tiroteo registrado el viernes cerca de un tribunal en el condado de Wyandotte, en Kansas City, Kansas, reportó The Kansas City Star. El sospechoso también resultó lesionado en el ataque.

La víctima mortal y el agente lesionado trabajaban en la Oficina del Alguacil del condado de Wyandotte y fueron atacados cuando transportaban a un reo al edificio de servicios correccionales y judiciales del condado.

Las autoridades informaron que el sospechoso podría haberle quitado un arma a uno de los oficiales y abierto fuego contra ellos.

El vocero de la Oficina del Sheriff, Kelli Bailiff, dijo que el presunto atacante también resultó lesionado en el incidente y se encuentra en cirugía en un hospital.

VIDEO: Two sheriff's deputies are shot near the county courthouse in Kansas City, Kansas. https://t.co/jMMAGDwd8r

— The Associated Press (@AP) June 15, 2018