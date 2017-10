ÚLTIMA HORA: Tiroteo deja tres muertos en Kansas, autoridades buscan al responsable

La policía continúa la búsqueda del responsable, o responsables, del ataque armado registrado el domingo por la mañana que dejó tres personas muertas y dos lesionadas en el centro de Lawrence, una ciudad ubicada unas 40 millas al oeste de Kansas City, Kansas.

El incidente se registró cerca de la 1:39 a.m. en la intersección de las calles Massachusetts y 11th, informó la policía de Lawrence en un comunicado.

Los oficiales respondieron a una llamada de tiroteo y cuando llegaron al lugar encontraron a cinco personas lesionadas de bala en medio de una multitud. Tres de los heridos fallecieron y dos más fueron llevados a hospitales del área con heridas que no ponían en riesgo sus vidas, según el comunicado.

Cerca de las 8:35 de la mañana, las autoridades identificaron a las víctimas mortales como Leah Elizabeth Brown, de 22 años, Colwin Lynn Henderson, de 20 años, y Tremel Dupree Dean, de 24 años.

Las autoridades continúan la búsqueda del responsable o presuntos responsables y han pedido a ayuda del público para encontrarlos, según el comunicado.

“La investigación continúa y no tenemos mayor información de momento”, informó la policía en el comunicado.

BREAKING: 3 killed, 2 hurt in shooting in downtown Lawrence. Shots fired 1:40 am in crowd gathered at 11th/Mass. https://t.co/HIOWkQF4RS pic.twitter.com/j5l3LuzVZW

— Sara Shepherd (@saramarieshep) October 1, 2017