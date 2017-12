Al menos dos personas murieron el viernes 29 de diciembre en un tiroteo en un negocio en el sur de California que también dejó varios lesionados.

La policía de Long Beach indicó que recibieron los primeros reportes de un hombre disparando alrededor de las 2:25 de la tarde hora local, pero no dio más detalles ni la condición de los heridos.

UPDATE: At least 2 people are dead after a shooting that police call 'workplace violence' at a business in Long Beach, Calif. https://t.co/SoRBGnXaBA — The Associated Press (@AP) December 30, 2017

La policía indicó que la situación ya estaba bajo control.

Un video mostraba a personas huyendo de un edificio mientras gritaban que había una persona armada dentro.

Por su parte, Los Ángeles Times reportó que el tirador había muerto en el lugar y que varias personas resultaron lesionadas con arma de fuego.

Police report multiple casualties after alleged workplace shooting in Long Beach https://t.co/g0rjz8nvDG pic.twitter.com/btdi4J3kuQ — Los Angeles Times (@latimes) December 30, 2017

UPDATE: Police have confirmed at least two people, including the gunman, are dead following a shooting at the Larry H. Parker law office in Bixby Knolls earlier this afternoon. https://t.co/1ikT3ZoHdo — Long Beach Post (@LongBeachPost) December 30, 2017

Fire department and emergency vehicles remain at the scene of shooting in Long Beach, California, @Stu_Mundel reports https://t.co/9ME7l7m9vT pic.twitter.com/7qXdAHm65w — CBS News (@CBSNews) December 30, 2017

En la calle donde ocurrió el incidente hay consultorios médicos y despachos de abogados, pero las autoridades no especificaron dónde ocurrió la balacera.

Con información de AP.