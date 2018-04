Cuatro personas más murieron durante los enfrentamientos entre policías y ciudadanos, en el tercer día de protestas en rechazo a las reformas del Seguro Social en Nicaragua, informaron medios locales.

En total ya suman siete los muertos a causa de los conflictos desatados por las reformas aplicadas por el gobierno de Daniel Ortega a la seguridad social, que incluyen el incremento de la cuota patronal y laboral, así la cotización del cinco por ciento para los jubilados, informó La Prensa.

Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Rosario Murillo, confirmó que nueve personas murieron en unas protestas que calificó de “crueles”, pero no ofreció más detalles, reportó The Associated Press.

El estudiante de secundaria Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años, fue uno de los muertos confirmados en un comunicado por la organización Fe y Alegría. Otro fallecido fue un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de Managua, confirmaron los mismos estudiantes, pero no se divulgó su identidad.

“Estamos respondiendo al llamado al diálogo que hizo el cardenal Leopoldo Brenes y que hicieron los hermanos del sector privado, para tratar todos los temas, incluso este tema de seguridad social”, dijo Murillo a medios oficiales. “Este tema de la seguridad social no son propuestas concluidas, sino (que) estamos abiertos a discutirlas”.

Anoche #Nicaragua no durmió! En protestas contra el dictador #DanielOrtega. Hay una dura realidad a pesar de las lamentables muertes y los heridos: en estos tipos de sistemas, o te rebelas y sacas al tirano de una vez, o te ponen la bota encima y terminas como #Venezuela y #Cuba. pic.twitter.com/aKMyS9sALu — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) April 21, 2018

El presidente Daniel Ortega comparecerá el sábado para brindar detalles de la oferta de diálogo, señaló Murillo.

El sector privado rechazó las medidas unilaterales del gobierno y dijo que se había roto el modelo de diálogo. La población salió a la calle para mostrar su rechazo a la ley y las manifestaciones se volvieron violentas cuando el gobierno ordenó desplegar a miembros de la Juventud Sandinista -turbas afines al presidente- y a la policía para confrontar a los reclamantes.

Los choques se mantuvieron en diferentes partes del país hasta el viernes en la noche. En algunas zonas se quemaron edificios públicos y una radio emisora.

Nicaragua

Quema de sede del Partido Sandinista

pic.twitter.com/3V5N03T36b — Cupos en La Haya. (@jcajias) April 21, 2018

Los disturbios han provocado conmoción porque se dan luego de varios años en los que la población ha sido testigo de acusaciones de fraudes electorales y violaciones de la ley de parte del gobierno. Sin embargo, no se habían desatado muestras de descontento tan violentas como hasta ahora.

“Esto es el desahogo de una serie de molestias que viene acumulando la población y el Seguro Social es la gota que derramó el vaso”, dijo a The Associated Press el sociólogo y catedrático Melvin Sotelo.

Con información de AP.