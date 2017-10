Ataque a concierto al aire libre causa 50 muertos y más de 200 heridos el domingo por la noche en una balacera en un festival de música al aire libre en el Strip de Las Vegas, dijo el Sheriff de Nevada.

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

#URGENTE Policía Las Vegas avisa de tirador en Mandalay Bay Casino -“Varios heridos de bala” https://t.co/gPmXdOdM6C pic.twitter.com/HSlNtubW25 — Henry A. Pinto (@hapinto2) October 2, 2017

El presidente Donald Trump expresó temprano el lunes sus condolencias a las víctimas por medio de su cuenta en Twitter: “Mis más sentidas condolencias a las víctimas y a sus familias por el terrible tiroteo en Las Vegas. ¡Dios los bendiga!”

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017



Docenas de vehículos policiales tomaron el céntrico bulevar tras recibir reportes de un tirador activo cerca del Route 91 Harvest Festival. La policía de la ciudad dijo más tarde que se abatió a un sospechoso y que no creía que hubiera más tiradores.

Asistentes al concierto dijeron ver destellos procedentes de las plantas superiores del Mandalay Bay Hotel and Casino, al otro lado del lugar donde se celebraba el festival de música country, y el sonido de lo que describieron como disparos de armas automáticas.

Veintiséis personas fueron trasladadas al hospital, dijo la portavoz del University Medical Center, Danita Cohen.

Kodiak Yazzie, de 36 años, contó que estaba viendo la actuación de Jason Aldean con su novia cuando escuchó un sonido similar al de los fuegos artificiales. La música se detuvo momentáneamente y volvió a comenzar antes de que una nueva ronda de sonidos hizo que los cantantes se pusieran a cubierto y huyeran del escenario.

Miles de personas escaparon de las ráfagas de disparos, que pudieron oírse durante más de cinco minutos, apuntó Yazzie.

Los testigos dijeron ver múltiples víctimas y docenas de ambulancias cerca del lugar de concierto. Algunos de los asistentes se apiñaban más tarde en el sótano del hotel-casino Tropicana, ubicado cerca.

#BREAKING VIDEO: Video from across the street of shooting at Mandalay Bay in Las Vegas. Gunfire audible in video pic.twitter.com/rWYPkdTRMr — Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) October 2, 2017



Agentes armados con rifles de asalto entraron al Mandalay Bay Hotel and Casino.

Las autoridades cerraron parte del céntrico bulevar de Las Vegas y de la interestatal 15.

Los vuelos del Aeropuerto Internacional McCarran quedaron suspendidos temporalmente por el incidente, dijo el aeródromo en su cuenta oficial de Twitter.