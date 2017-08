Servicio Secreto investiga “paquete sospechoso” cerca de Casa Blanca

El Servicio Secreto, el cuerpo encargado de proteger al presidente y su familia, informó que investiga un “paquete sospechoso” hallado cerca del complejo de la Casa Blanca.

En su cuenta oficial de Twitter, el Servicio Secreto reveló ese hallazgo y la investigación sin dar detalles más allá de que se ha ordenado el cierre de algunas calles en las cercanías de la Casa Blanca.

@SecretService & @DCPoliceDept responding to an unattended package near the North Fence of the @WhiteHouse Complex.

— U.S. Secret Service (@SecretService) August 22, 2017