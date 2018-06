El Departamento de Seguridad Nacional trabaja en un decreto para poner fin a la separación de familias migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, ejecutada en el marco de la política de ‘tolerancia cero’, aunque no está claro si el presidente Donald Trump firmará la orden, informó The Associated Press (AP).

BREAKING: AP Sources: Homeland Security secretary drafting order to end family separation at border; unclear if Trump will sign it. — The Associated Press (@AP) June 20, 2018

El cambio permitiría a las familias permanecer unidas durante su detención por parte de la Patrulla Fronteriza, informaron a AP dos funcionarios que están enterados de la postura de la secretaria Kirstjen Nielsen, que permanecen bajo anonimato hasta que se haga un anuncio oficial.

I will work tirelessly until our broken immigration system is fixed, our borders are secure and families can stay together. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) June 20, 2018

Desde que la Casa Blanca anunció su política de ‘tolerancia cero’ a principios de mayo, más de 2,300 menores han sido separados de sus padres en la frontera, lo que provocó un nuevo flujo de infantes que requieren cuidado gubernamental. El gobierno de Estados Unidos ha enfrentado duras críticas luego de que se mostraron imágenes de algunos menores enjaulados en instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

Pese a que no está claro si Trump apoyará la medida, AP informó que Nielsen se dirige hacia la Casa Blanca para discutir la medida con el equipo del presidente, segun una de las personas.

La fuente dijo a AP que Nielsen cree que hay poca certeza de que el Congreso actuará para solucionar el problema de la separación y está tratando de encontrar una solución.

La orden también pediría al Departamento de Defensa ayuda para alojar a las familias detenidas.