Un avión que fue robado y que posteriormente despegó sin autorización del aeropuerto internacional Seattle-Tacoma (SeaTac) del estado de Washington el viernes por la tarde se estrelló en la isla Ketron, al suroeste de Tacoma, reportaron las autoridades.

La Oficina del Alguacil del Condado de Pierce informó el sábado en la madrugada en Twitter que el “avión horizon robado se estrelló en Ketron Island. Información preliminar indica que un mecánico de una aerolínea desconocida se lo robó. Estuvo haciendo piruetas en el aire o su falta de destreza provocó que se estrellara en la isla”.

Stolen horizon airplane crashed into Ketron island. Preliminary info is that a mechanic from unknown airlines stole plane. Was doing stunts in air or lack of flying skills caused crash into Island — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) August 11, 2018

Minutos antes, la aerolínea Alaska Airlines informó el sábado por la madrugada que investiga un incidente que involucra el despegue no autorizado de uno de sus aviones Horizon Air Q400.

We are aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air Q400. We believe there are no passengers on board. More information as we learn more. — Alaska Airlines (@AlaskaAir) August 11, 2018

Por su parte, las autoridades del aeropuerto confirmaron que el ladrón de la aeronave era el empleado de una aerolínea pero que la nave despegó sin pasajeros a bordo.

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed. — Sea-Tac Airport (@SeaTacAirport) August 11, 2018

El anuncio surge minutos después de que diversos medios locales hicieran eco de mensajes de pasajeros que esperaban vuelos en el aeropuerto internacional del estado de Washington, quienes informaron que un hombre se habría robado un avión y habría despegado sin permiso, ocasionando que todo el tráfico aéreo fuera suspendido en la terminal aérea.

CBS Los Ángeles reportó que el capitán de un vuelo que fue detenido informó a los pasajeros que una aeronave había despegado sin autporización y que aviones de combate lo perseguían.

Major security incident at SeaTac Airport. All planes are grounded—captain telling passengers a Horizon airliner was taken without authorization, and military jets are scrambling to intercept it. We’re working to confirm information now pic.twitter.com/AQJVzCcxum — Gary Horcher (@GaryKIRO7) August 11, 2018

En redes sociales, usuarios publicaron videos donde se puede ver una aeronave volando bajo cerca de vecindarios y que es perseguida por cazas de combate.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

De momento se desconoce la identidad del presunto ladrón, aunque en grabaciones que fueron difundidas en internet, que documentan la interacción entre controladores aéreos y el piloto de la aeronave, se escucha que lo llaman “Rich”.

Breaking: Stolen @AlaskaAir plane has crashed on Ketron Island. No passengers believed to be on board. Tune into @KIRO7Seattle right now for LIVE coverage #seatac #kiro7seattle pic.twitter.com/ya97uUpWYk — Claire Anderson (@ClaireKIRO7) August 11, 2018

