El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, avisó el jueves de que hay riesgo de una “guerra” entre su país y Estados Unidos si Washington decide lanzar un ataque contra Siria.

“No podemos excluir ninguna posibilidad, lamentablemente, porque hemos visto mensajes saliendo de Washington que son muy belicosos”, dijo Nebenzia a los periodistas en la sede de Naciones Unidas.

Según el diplomático ruso, la “prioridad inmediata es evitar el peligro de guerra”, por lo que urgió a EE.UU. y sus aliados a no utilizar la fuerza contra Siria.

El presidente Donald Trump expresó el jueves por Twitter que un ataque en Siria podría ocurrir “¡muy pronto o no tan pronto!”, ante la consternación generalizada por su comentario el día anterior sugiriendo que una medida militar contra el país era inminente.

Por esa misma red social, Trump escribió el miércoles “Rusia prepárate” porque “bonitos y nuevos e ‘inteligentes’” misiles caerían sobre Siria.

El jueves, sin embargo, el presidente tuiteó “Yo nunca dije cuándo ocurriría un ataque contra Siria”.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018