Por lo menos cinco personas perdieron la vida y varias otras habrían resultados heridas el jueves luego de que se registrara un tiroteo en el periódico The Capital Gazzete en Annapolis, Maryland, reportaron varios medios de comunicación.

BREAKING: Report: Multiple people shot at The Capital newspaper in Annapolis, Maryland. — The Associated Press (@AP) June 28, 2018

El Baltimore Sun, que es propietario del Gazzete, informó que el incidente se registró en la tarde y las autoridades lograron detener a un sospechoso.

Shooting reported at Capital-Gazette newspaper in Annapolis, staff say. https://t.co/VvKIGRziAf — The Baltimore Sun (@baltimoresun) June 28, 2018

Active Shooter: 888 Bestgate Road #Annapolis. Media staging area is 839 Bestgate Road. — Lt. Ryan Frashure (@AACOPD_PIO) June 28, 2018

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) June 28, 2018

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) confirmó que sus agentes están en la zona como respuesta al reporte de tiroteo.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ — ATF HQ (@ATFHQ) June 28, 2018

Marc Limansky, vocero del Departamento de Policía del condado de Anne Arundel dijo que los oficiales están revisando el edificio.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Con información de AP.

ESTA ES UNA NOTICIA EN DESARROLLO.

