Un tiroteo en una tienda Walmart en Georgia ha dejado una persona herida, según informa WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico.

La víctima ha sido trasladada a un hospital, indicó el canal de televisión.

Cobb County police are investigating a shooting outside of WalMart on Barrett Pkwy. At least six shell casings found. @wsbtv pic.twitter.com/azP3dqICj9

— Chris Jose (@ChrisJoseWSB) April 30, 2018