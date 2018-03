Dos estudiantes resultaron heridos y el pistolero fue muerto a balazos por un agente del orden durante un tiroteo ocurrido esta mañana en una escuela de secundaria de Great Mills (Maryland), según los medios de información locales y fuentes del departamento de policía.

“Ha habido un tiroteo en el instituto Great Mills. La escuela está sellada, el suceso está controlado”, indicó el departamento de educación del condado de St. Mary.

Great Mills se encuentra situada 105 kilómetros al sur de Washington.

#BREAKING: There has been a shooting at Great Mills High School, the St. Mary’s County Sheriff's Office says. They say the incident has been contained. pic.twitter.com/8rnUqTkzWy

