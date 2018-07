Un intento de robo en una joyería provocó una masiva respuesta policial luego de reportes iniciales de un pistolero activo en un centro comercial en Texas, dijeron las autoridades de McAllen el sábado.

El jefe de la policía de McAllen Victor Rodriguez dijo en una declaración en Twitter que los reportes de disparos en el sitio eran realmente resultado de vitrinas destrozadas en la tienda enLa Plaza Mall.

Rodriguez dijo que los sospechosos fueron arrestados y que no hubo heridos a causa del intento de robo.

Please stay away from @laplazamall. McAllen police is on the scene. We will continue to update you. — City of McAllen, TX (@CityofMcAllen) July 28, 2018

La ciudad confirmó en su cuenta de Twitter que la policía “estaba en la escena” sin confirmar aún lo que ocurre.

El centro comercial es uno de los principales en el área del Valle del Río Grande. No había más información de inmediato.

Personas que se encontraban en la plaza comercial, ubicada cerca del aeropuerto de la ciudad fronteriza con México, publicaron en las redes sociales videos del momento en que llegaban patrullas de la policía.

Ha llegado la policia a La Plaza Mall de #McAllen ante reporte de tiroteo pic.twitter.com/jPYL3ZefP8 — Emilio Gómez Islas (@egomezislas) July 28, 2018

En otras publicaciones, se veía a la gente correr y gritar entre las tiendas, intentando escapar de la situación de peligro.

#UDPATE: McAllen PD confirms a robbery attempt at jewelry store. All known suspects in custody. No injuries.

La policía de McAllen confirma intento de robo en joyería. Sospechosos en custodia. No se reportan heridos. pic.twitter.com/By1GHKlL1K — Maricela De La Cruz (@Maricela_dlCruz) July 28, 2018

Una reportera de la cadena Univision local informó que la policía logró capturar a los autores, quienes al parecer intentaban robar una joyería. La información fue posteriormente confirmada por las autoridades.

Statement from Chief Rodriguez:

We are investigating a robbery attempt at a jewelry store @LaPlazaMall. All known suspects are in custody. No injuries involved.

Reports of shots fired are attributed to smashing glass cases. #StayInformed — City of McAllen, TX (@CityofMcAllen) July 28, 2018

