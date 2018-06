La policía está respondiendo a los informes de un tiroteo dentro del Walmart Supercenter de Tumwater, Washington, que de acuerdo con los primeros reportes ha dejado al menos una víctima y varios heridos.

El departamento de bomberos le dijo a KIRO7.com que están calificando al tiroteo como un “incidente de bajas masivas”.

El Walmart está a aproximadamente a 62 millas de Seattle.

De acuerdo con una reportera de la estación de noticias, “el despacho del condado de Thurston me dice que al menos una persona fue asesinada, podrían ser más. La escena comenzó afuera y terminó adentro”.

La misma periodista reportó que habló con alguien que estaba en la escena: “Ella dijo que todos corrían, huyendo del Walmart. Luego oyeron disparos y cayeron al suelo. Ella dice que al menos diez disparos fueron lanzados”.

I just talked with someone who was there. She said everyone was running, fleeing the Walmart. Then they heard shooting, and dropped to the ground outside. She says at least 10 shots fired. @KIRO7Seattle https://t.co/4YPNJ76LQn — Deedee Sun (@DeedeeKIRO7) June 18, 2018

Otro reportero de Austin Jenkins indicó con una fotografía que un empleado de la tienda de Tumwater le reveló “que el cliente abrió fuego en la sección de artículos deportivos”.

At Tumwater #walmart where shooting happened in store a short while ago. Store worker says customer opened fire in sporting goods section. No other details at this point pic.twitter.com/Q1FelSE5D2 — Austin Jenkins N3 (@AustinJenkinsN3) June 18, 2018

Un testigo reportó a través de Twitter que “desde donde estoy al borde de la cinta amarilla que rodea gran parte del Walmart, puedo ver un sedán gris con su ventana delantera destrozada. La puerta está abierta y el vidrio en el pavimento”.

From where I stand at edge of yellow tape that encircles much of the Walmart, I can see a gray sedan with its front driver window shattered. Door's left open & glass on the pavement. pic.twitter.com/ZVIJAGZcuK — Joseph O'Sullivan (@OlympiaJoe) June 18, 2018

Tiroteo en Walmart deja heridos

La portavoz de Tumwater informó que un civil disparó y mató a un sospechoso de ser la persona que disparó en el estacionamiento del Walmart Tumwater.

Otra víctima civil disparó y fue transportada en helicóptero a Harborview en Seattle.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelve con Mundo Hispánico para actualizaciones.

Tumwater spokeswoman says civilian shot and killed suspected gunman/carjacker in parking lot of Tumwater #walmart. Another civilian victim shot and airlifted to Harborview in Seattle. A 16 year old girl shot at a different scene has minor wounds pic.twitter.com/T4zS9ZTLRQ — Austin Jenkins N3 (@AustinJenkinsN3) June 18, 2018