Las autoridades investigan la posible presencia de un “tirador activo” en el centro de Charleston, Carolina del Sur.

El vocero policial Charles Francis dijo que se denunció un tiroteo poco después del mediodía en la calle King, un paseo de restaurantes y tiendas muy popular entre los turistas.

Dispatch confirms response is due to hostage situation involving weapon. Video from Ann and King. #chsnews pic.twitter.com/i8QinEmm0h

— Jackson Helms (@Jackson_Live5) August 24, 2017