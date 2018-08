Un tiroteo masivo ocurrió en un área popular del centro de Jacksonville, Florida, y reportan “múltiples muertos”, informaron las autoridades locales.

“Disparos masivos en Jacksonville Landing. Manténgase lejos del área. El área no es segura en este momento. MANTÉNGASE ALEJADO”, tuiteó la Oficina del Alguacil de Jacksonville.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018