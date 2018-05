Al menos una persona resultó herida el jueves por la tarde luego de un tiroteo en un centro comercial de Nashville, Tennessee, reportaron medios locales.

La policía dijo al canal WFSB que uno de los atacantes estaba bajo custodia y que se mantiene la búsqueda de otro.

Las autoridades también dijeron que el incidente fue producto de una disputa y que todo estaba bajo control.

BREAKING: Dispute at Opry Mills Mall results in gunfire. One person shot. Suspected shooter in custody. No additional imminent threat known. Mall being swept by MNPD officers as a precaution. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) May 3, 2018

El Departamento de Bomberos de Nashville confirmó vía redes sociales que al menos una persona fue transportada a un hospital en condición crítica.

Minutos después informó que los reportes de una segunda víctima eran falsos.

Our personnel is on scene at Opry Mills Mall. One patient transported to Vanderbilt in Critical Condition. pic.twitter.com/kPHyK2sU11 — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) May 3, 2018

update: patient is en route to skyline hospital. No other patients right now. A reported second patient was false. — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) May 3, 2018

La policía metropolitana de Nashville atendió la emergencia luego de recibir varias llamadas de un tiroteo en el Opry Mills Mall, ubicado al noreste de la ciudad.

ESTA ES UNA HISTORIA EN DESARROLLO, REGRESA MÁS TARDE POR MÁS ACTUALIZACIONES.