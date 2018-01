Al menos cinco personas permanecen desaparecidas tras una fuerte explosión registrada en una plataforma de producción de gas natural en el este de Oklahoma, informó el lunes el medio ABC News, citando a autoridades locales.

El siniestro expulsó nubes de humo negro y por lo menos tres helicópteros de socorristas se desplazaron a la escena.

El director del equipo de emergencias del condado de Pittsburg dijo que 17 trabajadores fueron evacuados, pero que al menos cinco están en calidad de desaparecidos.

