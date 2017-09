ÚLTIMA HORA: Reportan 15 heridos tras explosión en base militar de Carolina del Norte

Varios soldados resultaron heridos la mañana del jueves a raíz de una explosión registrada en la base militar Fort Bragg en Carolina del Norte, informó WRAL.com.

Las autoridades informaron que por lo menos 15 soldados fueron trasladadas por vía aérea al Womack Army Medical Center tras una explosión en uno de los campos de entrenamiento.

#BREAKING : Several soldiers hurt during an explosion at Fort Bragg. Watch Channel 9 at noon for the latest. https://t.co/2PZRLD24uD pic.twitter.com/berRHEV3Z8



Todos las víctimas integran la unidad del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, conocido en inglés como el USASOC.

Please say a prayer for 15 members of our US special operations forces at #FortBragg as they are being treated at Womack Army Medical Center https://t.co/vGcV0jipIA

— Rep. Mark Walker (@RepMarkWalker) September 14, 2017