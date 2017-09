ÚLTIMA HORA: Reporta 15 muertos y 20 desaparecidas en Dominica por huracán María

Gobierno de Dominica reporta al menos 15 personas muertas y 20 desaparecidas por el impacto del huracán María, informó el jueves la agencia de noticias AP.

BREAKING: Prime minister of Dominica says at least 15 people are dead, 20 missing on Caribbean island after Hurricane Maria.

