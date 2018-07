El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que aceptó la renuncia de su jefe de Medioambiente, Scott Pruitt, tras meses de investigaciones sobre sus prácticas controvertidas al frente de la agencia.

“He aceptado la renuncia de Scott Pruitt como jefe de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA). En ella, Scott ha hecho un trabajo sobresaliente y siempre estaré agradecido por esto”, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2018