ÚLTIMA HORA: Registran incendio cerca de aeropuerto en Londres

Una cuadrilla de bomberos en Inglaterra intenta sofocar la mañana del miércoles un incendio registrado cerca de las instalaciones del aeropuerto Londres-Southend tras una aparente explosión, según reportó el medio Daily Mail.

LATEST: Fire in an aircraft hangar at Southend Airport. Multiple fire crews are tackling.



Las imágenes de la escena muestran un denso humo negro emanando de un hangar para aviones.

.@ECFRS currently dealing with fire at the Air Livery hanger on the north side of @SouthendAirport. The airport is still operating as normal pic.twitter.com/JXZ4bvHFaK

— BBC Essex (@BBCEssex) August 16, 2017