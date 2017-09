ÚLTIMA HORA: Reciente operativo de ICE termina con más de 450 arrestados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) participó en un amplio operativo que terminó con la detención de 498 personas de 42 países acusadas de violar las leyes migratorias del país, informó el jueves un comunicado de la agencia.

El programa, denominado en inglés Operation ‘Safe City’ y que concluyó el miércoles, se concentró en ciudades y regiones del país donde se les ha negado a oficiales de ICE el acceso a cárceles y prisiones para realizar entrevistas a individuos sospechosos de violar leyes migratorias o en jurisdicciones que no acatan las órdenes de detención de ICE.

