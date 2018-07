El presidente Donald Trump anunció el lunes por la noche que nominará al juez federal de apelaciones Brett Kavanaugh para que integre la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, lo que dará pie a una batalla por la confirmación.

Nacido en el estado de Maryland, en el área de Washington, Kavanugh posee entre sus avales una extensa experiencia en materia judicial en los más altos círculos de la política. Desde 2006, es juez del tribunal de apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia en la capital.

Horas antes, muchos especulaban sobre quién sería su nominado para reemplazar al juez Arthur Kennedy, quien está por jubilarse, y Trump tuvo poco qué decir de su decisión, que podría consolidar una mayoría conservadora en la corte para los próximos años.

Trump hizo su anuncio desde el salón este de la Casa Blanca, en un evento multitudinario en el cual participaron funcionarios de gobierno y en el que reconoció y agradeció el trabajo de Kennedy.

El mandatario también alabó la carrera de Kavanaugh y lo describió como una de las “mentes más finas en el mundo de las leyes”.

Luego de un fin de semana de deliberaciones con asistentes y llamadas a aliados para recibir consejos, tuiteó: “Desde hace mucho he escuchado que la decisión más importante que un presidente de Estados Unidos puede tomar es la selección de un juez de la Corte Suprema – Se anunciará a las 9:00 p.m.”.

Looking forward to announcing my final decision on the United States Supreme Court Justice at 9:00pmE tomorrow night at the @WhiteHouse. An exceptional person will be chosen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018