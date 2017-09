LO ÚLTIMO: La policía declara un incidente terrorista tras una supuesta explosión en el metro de Londres que dejó varios heridos.

Policía y ambulancias acudieron el viernes a una estación de metro de Londres tras una supuesta explosión en un tren que estaba parado en un andén, y un testigo dijo que los pasajeros provocaron una estampida al intentar escapar por las escaleras.

We are aware of an incident at #ParsonsGreen tube station. Officers are in attendance. More info ASAP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017



Un pasajero que estaba en un tren parado en la estación de Parsons Green dijo que se habían producido escenas de pánico después de que una mujer en el andén viera lo que parecía ser una explosión.

#URGENTE Varios heridos tras una explosión en el Metro de Londres, en Parsons Green https://t.co/9FGmGAcVVa #London pic.twitter.com/Nx1siwjHCZ — Henry A. Pinto (@hapinto2) September 15, 2017

🇬🇧 URGENT: London’s Met Police have no comment on reports of explosion on tube train, aware of ‘incident’ at Parsons Green tube station. pic.twitter.com/mM7I3nivSi — Keith Walker (@KeithWalkerNews) September 15, 2017



El testigo, Richard Aymler-Hall, dijo haber visto a varios heridos, al parecer pisoteados cuando huían corriendo.

I’m safe – just had to run for my life at #ParsonsGreen station – huge stamped, lots injured. Not sure why – fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA — Emma (@EmmaStevie1) September 15, 2017



“Había una mujer en el andén que dijo haber visto una bolsa, un destello y una detonación, de modo que obviamente algo se había activado”, dijo. “Algunas personas fueron empujadas y pisoteadas, vi a dos mujeres recibiendo asistencia de personal de ambulancias”.

El servicio de ambulancias de Londres dijo haber enviado varios vehículos a la estación en superficie.

Police say they are deactivating second bomb pic.twitter.com/9v9SkynFVA — Nicky Harley (@nickyharley) September 15, 2017



La policía de Londres y los servicios de ambulancias confirmaron “un incidente” en la estación de metro de Parsons Green, en el suroeste de la ciudad. El operador del metro indicó que se habían cortado los servicios en esa línea.

Video of bucket on fire Parsons Green pic.twitter.com/K4ZFk0TZm5 — craig ursell (@craigeee1) September 15, 2017



El suceso ocurrió en un momento de gran tensión en Londres, que este año ha sufrido varios ataques extremistas.