ÚLTIMA HORA: Policía mata a tiros a presunto autor de ataque en Barcelona

El hombre sospechoso de haber cometido el reciente ataque terrorista en Barcelona fue abatido en un poblado cercano, confirmó el lunes la policía catalana.

La policía confirmó que abatió a Younes Abouyaaqoub, de 22 años, en relación con el ataque.

Poco antes la policía catalana había reportado que había disparado contra un hombre que llevaba un aparente chaleco con explosivos en un poblado cerca de Barcelona, pero no estaba claro si se trataba del hombre buscado por el reciente ataque terrorista. Había dicho en un tuit que un individuo fue baleado en Subirats, a 45 kilómetros (28 millas) al oeste de Barcelona.

Poco antes el diario español La Vanguardia había reportado que el prófugo fue capturado. La policía no lo confirmó de inmediato pero indicó que investiga un incidente Subirats.

#BREAKING: Reports that the main suspect in the #Barcelona attacks who’s currently on the run has been spotted. ( Photo – DailyStar ) pic.twitter.com/9vrQD5Xlsh

— Breaking News (@BreakingNGlobal) August 20, 2017