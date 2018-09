La Policía está respondiendo a los informes de un tiroteo en Wisconsin, en un edificio comercial de Middleton, y está pidiendo a todas las personas cercanas al área que se refugien, debido a lo que se describió como una “escena activa” con un atacante.

De acuerdo con CNN, el tiroteo se localiza en la zona 1800 de Deming Way en Middleton, Wisconsin, donde hasta el momento no se sabe si hay heridos o sospechosos.

De acuerdo con WISC-TV, el edificio alberga a la compañía Esker Software y la ATF ha sido llamada al incidente, donde la cinta de la escena del crimen tiene el área bloqueada y la gente se ha reunido cerca para mirar lo que está sucediendo.

Middleton High School, Kromrey Middle School y Clark Street Community School fueron cerradas, dijo un vocero del distrito. Cerca de Madison College se anunció que no hay una amenaza activa en su campus en este momento.

Middleton es un suburbio a unas seis millas de Madison.

De acuerdo con NBC News, la policía recibió la llamada a las 10:25 a.m. CDT (11:25 a.m. ET).

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.