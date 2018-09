ÚLTIMA HORA: Reportan tsunami en Indonesia tras poderoso terremoto de 7.5 en la escala de Richter, informa la televisión de ese país asiático.

Earthquake just off Sulawesi island, Indonesia. Triggering a powerful tsunami. Video captured by a local. #tsunami #indonesia #sulawesi #bbc #cnn #breakingnews pic.twitter.com/vSGuV8sd63

Fuertes sismos remecieron por segunda vez este año la isla indonesia de Sulawesi, numerosas viviendas fueron destruidas y hasta ahora se cuenta a una víctima mortal, producto del primer terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el más fuerte de los dos sismos más graves se registró a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) con epicentro a 56 kilómetros (35 millas) al noreste de la localidad de Donggala, en el centro de Sulawesi.

This is a video that appears to show a major tsunami in Central Sulawesi, Indonesia.

Via @DianOnno. She also said that people are now unable to to call their relatives in that region. pic.twitter.com/dBnNiF34fs

— Herman Saksono (@hermansaksono) September 28, 2018