El vicepresidente Mike Pence anunció planes para una nueva Fuerza Espacial de Estados Unidos, como sexto servicio militar para 2020.

Pence dice que es necesaria para garantizar el dominio de Estados Unidos en el espacio en medio de una mayor ejecución y las amenazas de China y Rusia. Añadió que si bien el espacio fue una vez pacífico y sin oposición, ahora está lleno y adverso.

BREAKING: Vice President Pence announces plans for new, separate US Space Force as 6th military service by 2020.

— The Associated Press (@AP) August 9, 2018