Siete presos murieron y otros 17 necesitaron atención médica luego de una pelea que se prolongó durante horas en una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur, dijo un portavoz del centro.

El vocero, Jeff Taillon, anunció el balance de heridos después de que agentes de seguridad estatales ayudaron a asegurar la Lee Correctional Institution alrededor de las 03:00 de la madrugada del lunes.

The incident at Lee CI resulted in 17 inmates requiring outside medical attention and 7 inmates were killed.

— SC Dept. Corrections (@SCDCNews) April 16, 2018