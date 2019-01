El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de 3.0 grados de magnitud que sacudió la región este de Tennessee la madrugada de este lunes 14 de enero.

El movimiento telúrico se sintió en la zona cerca de las 4:00 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y el epicentro se ubicó en la localidad de Alcoa, ubicada a unas 15 millas al sur de la ciudad de Knoxville. El sismo tuvo una profundidad de 12.7 kilómetros.

Hasta el momento no se tiene reportes de personas lesionadas o de algún daño material, informó la televisora local WTVF.

ANOTHER ONE? The @USGS says a 3.0 magnitude earthquake was just recorded in East TN. https://t.co/NGTEGvqdyS

— NewsChannel 5 (@NC5) January 14, 2019