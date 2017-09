Dos pueblos situados en las proximidades de la represa de Guajataca, en el oeste de Puerto Rico, han sido desalojados por temor a que se pueda romper esa infraestructura, que resultó afectada por los estragos que dejó a su paso el huracán María.

Las autoridades locales indicaron que varios vehículos y autobuses están desalojando a ambas localidades.

La presa se encuentra en la región de Quebradilla.

215PM FLASH FLOOD EMERGENCY for A Dam Failure in Isabela Municipality y Quebradillas Municipality in Puerto Rico… #prwx pic.twitter.com/L3utOjxspR

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 22, 2017