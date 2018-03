ÚLTIMA HORA: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó hoy que ha detenido 360 personas en operativos en varios estados y territorios del país.

Las redadas se registraron en Texas, Oklahoma, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

En Texas y Oklahoma fueron detenidas 89 personas en un operativo de tres días que culminó el jueves.

De los detenidos en esos estados, 67 tenían antecedentes penales y la mayoría eran originarios de México (59), Guatemala (12) y Honduras (8), indicó ICE en un comunicado.

