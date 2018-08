Autoridades federales dicen que están respondiendo a reportes de un tirador activo en una base de la Fuerza Aérea en Ohio, y la instalación está bajo custodia.

Las fuerzas de seguridad y otros equipos de emergencia están afuera del hospital de la Base de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson, cerca de Dayton.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos informó a través de Twitter que se encuentra entre varias agencias que responden a los informes de un tirador activo.

BREAKING: ATF Columbus Field Division is responding to reports of an active shooter at Wright-Patterson Air Force Base near Dayton, Ohio. pic.twitter.com/ycVlbpZzYE

Wright-Patterson envió un tuit diciendo que estaba respondiendo a “un incidente reportado”.

At approximately 12:40 p.m. today, base emergency responders, including security forces and fire department, responded to a reported incident in building 830, the Wright-Patt Hospital. There are no additional details at this time. Information will be released as it is available

— Wright-Patterson AFB (@WrightPattAFB) August 2, 2018